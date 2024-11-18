Избранный президент США Дональд Трамп установил рекорд в современной американской истории по скорости формирования правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал портал Axios.

В частности, Трамп назначил 12 человек министерские посты за 12 дней после выборов. Отмечается, что он сделал это быстрее в пять раз, чем действующий президент США Джо Байден.

"Это либо самая эффективная передача власти в истории, либо нарушение всех норм с назначениями на скорую руку, без проверки, исследований и консультаций с сенатом", - подчеркнул декан Школы бизнеса Американского университета Дэвид Марчик.

10 ноября Трамп окончательно одержал победу на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, являющейся последним ключевым штатом на выборах этого года.