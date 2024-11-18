https://news.day.az/economy/1708330.html Правительству дано поручение в связи с повышением соцвыплат - Самир Шарифов Вопрос, поставленный главой государства перед правительством, связан с повышением заработной платы.
Правительству дано поручение в связи с повышением соцвыплат - Самир Шарифов
Вопрос, поставленный главой государства перед правительством, связан с повышением заработной платы.
Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Правительству дано поручение по повышению заработной платы, социальных выплат, что нашло отражение в проекте бюджета", - сказал он.
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