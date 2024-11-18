Какой объем газа был транспортирован по магистральным трубопроводам в Азербайджане?

За январь-октябрь текущего года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 32832,3 миллиона кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, это означает снижение на 0,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Согласно информации, 57,4 процента транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу, было транспортировано 18832,0 миллиона кубометров газа.

Недавно были обнародованы объемы нефти и газа, добытого с АЧГ и "Шахдениз".