https://news.day.az/economy/1708418.html Какой объем газа был транспортирован по магистральным трубопроводам в Азербайджане? За январь-октябрь текущего года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 32832,3 миллиона кубометров газа. Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, это означает снижение на 0,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Какой объем газа был транспортирован по магистральным трубопроводам в Азербайджане?
За январь-октябрь текущего года по магистральным газопроводам в Азербайджане было транспортировано 32832,3 миллиона кубометров газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, это означает снижение на 0,4 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Согласно информации, 57,4 процента транспортировки газа осуществлялось по Южно-Кавказскому трубопроводу, было транспортировано 18832,0 миллиона кубометров газа.
Недавно были обнародованы объемы нефти и газа, добытого с АЧГ и "Шахдениз".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре