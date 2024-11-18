В Азербайджане определен новый критерий нуждаемости и прожиточный минимум

В следующем году критерий нуждаемости и прожиточный минимум будут определены в размере 285 манатов.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Недавно сообщалось, что в Азербайджане поднимется минимальная зарплата.