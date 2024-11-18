https://news.day.az/society/1708252.html В Азербайджане определен новый критерий нуждаемости и прожиточный минимум В следующем году критерий нуждаемости и прожиточный минимум будут определены в размере 285 манатов. Как сообщает АПА, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год". Недавно сообщалось, что в Азербайджане поднимется минимальная зарплата.
В Азербайджане определен новый критерий нуждаемости и прожиточный минимум
В следующем году критерий нуждаемости и прожиточный минимум будут определены в размере 285 манатов.
Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в заключении Счетной Палаты по законопроекту "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
Недавно сообщалось, что в Азербайджане поднимется минимальная зарплата.
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