https://news.day.az/society/1708189.html В Баку возобновлено движение еще нескольких автобусов - СПИСОК С сегодняшнего дня, 18 ноября, возобновлено движение автобусов по шести регулярным маршрутным линиям. Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Согласно официальной информации, возобновляется работа маршрутов №№2, 6, 24, 46, 4 и 10.
В Баку возобновлено движение еще нескольких автобусов - СПИСОК
С сегодняшнего дня, 18 ноября, возобновлено движение автобусов по шести регулярным маршрутным линиям.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно официальной информации, возобновляется работа маршрутов №№2, 6, 24, 46, 4 и 10.
Функционирование других регулярных маршрутных линий будет восстановлено поэтапно.
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