В Баку возобновлено движение еще нескольких автобусов

С сегодняшнего дня, 18 ноября, возобновлено движение автобусов по шести регулярным маршрутным линиям.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации пресс-службы Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно официальной информации, возобновляется работа маршрутов №№2, 6, 24, 46, 4 и 10.

Функционирование других регулярных маршрутных линий будет восстановлено поэтапно.