https://news.day.az/officialchronicle/1708358.html Президент Ильхам Алиев назначил нового генерального консула в городе Лос-Анджелес - Распоряжение Вугар Исраил оглу Гурбанов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес Соединенных Штатов Америки. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил нового генерального консула в городе Лос-Анджелес - Распоряжение
Вугар Исраил оглу Гурбанов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Лос-Анджелес Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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