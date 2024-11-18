https://news.day.az/economy/1708422.html В Азербайджане выросли доходы кафе и ресторанов В январе-октябре 2024 года объем товарооборота сферы общественного питания в Азербайджане увеличился на 11,1% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составил 1 млрд. 877 млн. манатов.
В Азербайджане выросли доходы кафе и ресторанов
В январе-октябре 2024 года объем товарооборота сферы общественного питания в Азербайджане увеличился на 11,1% в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и составил 1 млрд. 877 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, 51,2% оборота общественного питания в частном секторе принадлежит юридическим лицам, а 48,8% - физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в этой сфере.
По сравнению с январем-октябрем 2023 года оборот юридических лиц увеличился на 12,9% и достиг 953 млн. манатов.
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