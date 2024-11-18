Президент Ильхам Алиев встретился с министром финансов России и руководителем фракции в Госдуме

18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром финансов Российской Федерации Антоном Силуановым и руководителем фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации Леонидом Слуцким.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией успешно развиваются в различных областях, в том числе в экономической сфере, подчеркнута важность данной встречи с точки зрения обсуждения перспектив сотрудничества.

Увеличение товарооборота, осуществление платежей в национальных валютах между нашими странами были оценены как хороший показатель укрепления связей.