Борьба с изменением климата требует внимания к вопросам здравоохранения

Борясь с изменением климата, стоит обратить внимание на здравоохранение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр молодежи и спорта Нидерландов Винсент Карреманс во время выступления на встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего, проходящей в рамках COP29 в Баку.

"Мы вынуждены сделать более устойчивым не только наше здравоохранение. Создание голубо-зеленых школьных дворов или прибрежных парков имеет большую пользу для здоровья. Потому что эти парки создают более чистый воздух, побуждая людей заниматься спортом, детей играть и двигаться.

Поэтому сейчас министерство здравоохранения Нидерландов занимается инвестированием и финансированием. Потому что это также вносит большой вклад в борьбу с изменением климата",- добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.