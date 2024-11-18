Сколько нужно будет платить за ОМС?

В 2025 году в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется выделить 1410,4 млн манатов, из которых 1266,6 млн манатов составит доля государства для обязательного медстрахования населения.

Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.

В проекте госбюджета на 2025 год размер ОМС на человека установлен в 124,1 маната в соответствии с ожидаемой на конец текущего года инфляцией в 2,7%.