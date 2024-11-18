https://news.day.az/society/1708260.html Сколько нужно будет платить за ОМС? В 2025 году в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется выделить 1410,4 млн манатов, из которых 1266,6 млн манатов составит доля государства для обязательного медстрахования населения. Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.
Сколько нужно будет платить за ОМС?
В 2025 году в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется выделить 1410,4 млн манатов, из которых 1266,6 млн манатов составит доля государства для обязательного медстрахования населения.
Как передает Day.Az, это отражено в заключении Счетной палаты по государственному бюджету Азербайджанской Республики на 2025 год.
В проекте госбюджета на 2025 год размер ОМС на человека установлен в 124,1 маната в соответствии с ожидаемой на конец текущего года инфляцией в 2,7%.
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