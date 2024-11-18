https://news.day.az/economy/1708254.html AZAL получит 5,9 млн. манатов Из государственного бюджета на следующий год ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предусмотрено выделение субсидии в размере 5,9 млн. манатов. Как передает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год". Новость обновляется
AZAL получит 5,9 млн. манатов
Из государственного бюджета на следующий год ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предусмотрено выделение субсидии в размере 5,9 млн. манатов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре