https://news.day.az/economy/1708254.html

AZAL получит 5,9 млн. манатов

Из государственного бюджета на следующий год ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) предусмотрено выделение субсидии в размере 5,9 млн. манатов. Как передает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год". Новость обновляется