https://news.day.az/officialchronicle/1708351.html Президент Ильхам Алиев назначил Айхана Сулейманлы генеральным консулом Азербайджана в городе Актау Айхан Фирудин оглу Сулейманлы назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Актау Республики Казахстан. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев назначил Айхана Сулейманлы генеральным консулом Азербайджана в городе Актау
Айхан Фирудин оглу Сулейманлы назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Актау Республики Казахстан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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