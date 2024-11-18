Президент Ильхам Алиев назначил Айхана Сулейманлы генеральным консулом Азербайджана в городе Актау

Айхан Фирудин оглу Сулейманлы назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Актау Республики Казахстан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.