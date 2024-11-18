Отношения между тюркскими государствами развиваются интенсивно во всех сферах общественно-политической жизни.

Об этом сегодня во время выступления на форуме НПО тюркских государств в рамках COP29 сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Проведение форума НПО, представляющих тюркские государства, в тематический день COP29, посвященный "человеческому капиталу", очень важно. Потому что, как отметил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, XXI век должен стать веком процветания тюркского мира. С этой точки зрения, только посредством укрепления человеческого капитала можно добиться долгосрочного развития тюркской географии и совместно бороться с экологическими угрозами, с которыми сталкивается регион", - отметила она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.