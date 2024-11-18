ЕБРР объявил о крупных инвестициях в солнечную энергетику Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о значительных инвестициях в сектор возобновляемой энергетики Азербайджана в ходе 29-й ежегодной конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сотрудничестве с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) ЕБРР выделит по 160 миллионов долларов США каждому на строительство двух крупных солнечных электростанций в Азербайджане.

Проектами, суммарная мощность которых составит 760 МВт, занимаются компании Masdar и SOCAR Green. Солнечные электростанции мощностью 445 мегаватт в Билясуваре и 315 мегаватт в Нефтчале станут крупнейшими проектами в области возобновляемой энергетики на Кавказе. Строительство уже началось, и оба объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Эти инвестиции - важный шаг в реализации целей Азербайджана по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 30 процентов к 2030 году. Нандита Паршад, управляющий директор Группы ЕБРР по устойчивой инфраструктуре, отметила: "Мы рады финансировать эти солнечные электростанции, крупнейшие на сегодняшний день в Кавказском регионе, которые будут ежегодно снижать выбросы CO2 на более чем 600 тысяч тонн. Эти проекты не только обеспечат "зеленой" энергией до 300 тысяч домов, но и преобразят рынок возобновляемых источников энергии в регионе".

ЕБРР является лидером в области финансирования климатических мер и мобилизации частных инвестиций для устойчивой инфраструктуры. В 2023 году Банк предоставил более 6,5 миллиарда евро в качестве "зеленого" финансирования, что составило 50 процентов от общего объема инвестиций.

Работающий в Азербайджане более 30 лет, ЕБРР - крупнейший институциональный инвестор на Кавказе. За этот период Банк вложил в страну более 3,7 миллиарда евро в рамках 191 проекта, включая первую в Азербайджане солнечную электростанцию коммунального назначения, недавно введенную в эксплуатацию компанией Masdar. В целом ЕБРР профинансировал строительство более 1,2 гигаватт мощностей в области возобновляемой энергетики в Азербайджане, что подтверждает его приверженность поддержке перехода страны на чистую энергию.