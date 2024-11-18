Стало известно когда Кыргызстан представит свой первый отчет о прозрачности

Кыргызстан представит свой первый двухлетний отчет о прозрачности в ближайшие месяцы, соответствующий международным стандартам и коллективным целям.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра Кыргызстана Эдиль Байсалов в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

По его словам, несмотря на сокращение выбросов парниковых газов с 1990 года на 40 процентов и вклад менее 0,03 процента в мировые выбросы, Кыргызстан продолжает активно работать в области климатической прозрачности и действий.

"Как горная страна, Кыргызстан сталкивается с уникальными вызовами, обусловленными изменением климата, включая разрушительные катастрофы в этом году. Для усиления голосов горных стран и продвижения помощи была запущена Инициатива по климату горных районов, которая способствует глобальному сотрудничеству в области адаптации и устойчивости", - сказал он.

Эдиль Байсалов отметил, что страна подчеркивает неотложную необходимость увеличения климатического финансирования для уязвимых стран, обеспечивая справедливые решения, которые учитывают исторические обязательства.

"Через прозрачность и солидарность мы можем превратить вызовы в возможности и обеспечить устойчивое будущее", - добавил заместитель премьер-министра.