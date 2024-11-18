Президент Ильхам Алиев поздравил султана Омана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду, по случаю Национального праздника Султаната Оман.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Султаната Оман.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дружественному народу Омана - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.