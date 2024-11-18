Возможно сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса

Удержание глобального потепления на уровне 1,5 градуса остается возможным, несмотря на существующие вызовы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал европейский комиссар по вопросам действий в области климата Вопке Хукстра на пресс-конференции в рамках СОР29.

"Доклад UNEP об эмиссионном разрыве указывает, что мы пока не находимся на пути к достижению цели, но он также ясно дает понять, что технически мы можем это сделать. Это означает, что проблема, с которой мы сталкиваемся, - политическая, и именно этот вызов предстоит решить нам как переговорщикам", - сказал В.Хукстра.

По его словам, Европейский союз продолжит лидировать в борьбе с изменением климата и активно участвовать в переговорах. "Мы всегда приходим на COP с высокими амбициями, которые помогают нам продвигаться к целям Парижского соглашения. Мы здесь с той же энергией и амбициями, чтобы достичь значимых результатов", - добавил он.

Говоря о финансировании, еврокомиссар подчеркнул необходимость привлечения частных инвестиций через углеродные рынки и системы ценообразования на выбросы.