На COP29 принято решение по программе работы в рамках нерыночных подходов, упомянутых в Парижском соглашении

18 ноября в рамках COP29 Стороны приняли решение по программе работы в рамках нерыночных подходов, упомянутых в пункте 8 статьи 6 Парижского соглашения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, статья 6.8 предоставляет сторонам возможность посредством упомянутых подходов реализовывать национальные климатические планы, в том числе планы по митигации и адаптации, а также содействовать устойчивому развитию.

Председательство COP29 определило одним из своих главных приоритетов полное приведение в действие статьи 6 Парижского соглашения. Эта статья предназначена для обеспечения безопасных и прозрачных углеродных рынков во время сотрудничества стран для достижения своих климатических целей.

Рынки, соответствующие этой статье, являются важным инструментом для привлечения большего количества инвестиций в развивающиеся страны. Полное применение статьи 6 может сократить расходы стран на осуществление Определяемых на национальном уровне вкладов примерно на 250 миллиардов долларов США в год.

Напомним, что в первый день COP29 - 11 ноября, в соответствии со статьей 6.4 Парижского соглашения, стороны договорились о стандартах по созданию углеродных кредитов. Это обеспечит функционирование международного углеродного рынка под контролем ООН. Вышеупомянутые стандарты обеспечат высокую надежность международного углеродного рынка и сокращение выбросов.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.