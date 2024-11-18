Талех Кязимов об уровне инфляции в Азербайджане

К концу 2024 года инфляция в Азербайджане прогнозируется на уровне 5.1 процента.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов.

Он отметил, что в целях снижения инфляционного давления Центральный банк смягчил денежно-кредитную политику.

Т.Кязимов подчеркнул, что политика финансовой стабильности Центрального банка направлена на стабильное функционирование финансовых рынков.