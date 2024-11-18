Япония и Азербайджан начнут совместную работу над подготовкой BTR

Япония будет сотрудничать с Азербайджаном в подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR) для развивающихся стран и повышении их качества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в понедельник, об этом сказал министр окружающей среды Японии Кейитиро Асао в ходе круглого стола министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.

"Япония будет сотрудничать с Азербайджаном в подготовке BTR для развивающихся стран и повышении их качества. В частности, мы сосредоточимся на трех основных направлениях для содействия улучшению глобальной прозрачности.

Первое - это оперативная подача собственного отчета BTR в качестве хорошего примера. Япония подала свой BTR в секретариат РКИК ООН в прошлом месяце по запросу Азербайджана и стала первой среди развитых стран, кто это сделал. Отчет Японии BTR является документом полного формата, содержащим подробную информацию о инвентаризации парниковых газов, прогрессе мер по смягчению и адаптации, а также конкретном распределении средств и поддержке. Таким образом, он может служить моделью для всех стран. Кроме того, в процессе создания BTR Япония использовала механизм последующего контроля в рамках своего Плана действий по смягчению последствий, который реализуется по циклу PDCA, охватывающему все правительственные ведомства. Мы будем делиться опытом подготовки качественных отчетов BTR по всему миру, включая как содержание, так и процесс их подготовки", - заявил он

По его словам, второй вклад - это развитие потенциала подготовки BTR в развивающихся странах.

"На протяжении многих лет Япония вносила вклад в повышение качества инвентаризаций в различных странах в рамках Рабочей группы по инвентаризации парниковых газов в Азии. Здесь мы также предоставляем подробное практическое обучение на основе потребностей каждой страны при сотрудничестве с японскими экспертами из Национального института экологических исследований.

Третий вклад заключается в поддержке улучшения качества прозрачности с использованием спутниковых технологий. Япония управляет серией спутников для наблюдения за парниковыми газами (GOSAT), которые фиксируют концентрацию углекислого газа и метана в глобальном масштабе. Кроме того, мы разрабатываем методы проверки выбросов парниковых газов на национальном и региональном уровнях, используя данные этих наблюдений. Мы уже предоставляем поддержку верификации, используя данные GOSAT, для инвентаризаций парниковых газов Монголии и Индии", - добавил он.