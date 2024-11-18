Посол Франции в Армении пошел против законов Азербайджана

Автор: Байрам Эльшадов

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в очередной раз пытается больше вести себя как армянин, чем сами армяне. Хлебнув коньяка Декотиньи в соцсети Х решился выложить публикацию, направленную на продолжение эскалации напряженности на Южном Кавказе. Так называемый гений дипломатии пишет: "Франция ничего не забывает и ни в чем не уступит ни в плане права на возвращение, ни в вопросах защиты культурного и религиозного наследия". Под возвращением посол подразумевает армян, добровольно покинувших Карабах.

Решение покинуть Карабах было собственным решением выехавших, поэтому Декотиньи, мягко говоря, перевирает фактами. Посол Франции может сколько угодно писать у себя в соцсетях, но вернуться армяне смогут в Карабах только соблюдая законы Азербайджана. Для этого они должны подать документы на получение азербайджанского гражданства. Причем вернуться смогут только те, кто там жил до начала армяно-азербайджанского конфликта, а не незаконные переселенцы из Армении и других стран.

Кстати посол Франции прикрепил к своей публикации фото, где указана табличка с лживым, армянским названием города Кяльбаджар. Тем самым Декотиньи пошел против законов Азербайджана. Вместо того, чтобы плакаться за "многострадальных" армян, послу стоило бы подучить международное право, ибо даже сама Армения признает территориальную целостность Азербайджана.

Сам же Декотиньи настолько вошёл в роль "армянского патриота", что неудивимся, если он уже присматривает себе хачкар для дачи в Провансе. Его писанина в соцсетях напоминает что-то среднее между лозунгами средневековых крестоносцев и рекламными брошюрами винных туров. Возможно, ему стоит присвоить звание "почётного пропагандиста псевдоисторических мифов", раз уж с дипломатией у него не задалось.

Недалек тот день, когда посол во всеуслышание объявит: "Если бы Наполеон был жив, он бы поддержал права карабахских армян!". Представьте себе бедного Бонапарта, который в ужасе бы ворочался в гробу при мысли о том, что его имя используется для оправдания твиттеровских драм.

Посты Декотиньи читаются скорее как страничка фанатской фантастики, чем серьёзное высказывание дипломата. Может, пора признать, что дипломатия - это не его стезя? Ну или хотя бы попросить его меньше времени проводить в соцсетях и больше заниматься реальными проблемами, а не выдуманными сказками.