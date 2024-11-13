Автор: Байрам Эльшадов

Сын преступника-миллиардера Рубена Варданяна Давид Варданян время от времени пытается вызволить любимого папочку из тюрьмы. Получается это у него не шибко здорово, поскольку Варданян-старший продолжает отбывать наказание в бакинской тюрьме. Если в прошлый раз Давидик пытался давить на жалость, то теперь сынуля принялся рассуждать о международных нормах и стандартах, знатно извратив своим языком эти понятия.

В порыве своего усердия отпрыск Варданяна призвал увеличить давление на Азербайджан. Видимо, ограниченные умственные способности молодого Давида не позволяют ему понять, что на Баку уже как четыре года после победы во Второй карабахской войне оказывается давление со стороны определенных сил на Западе. Однако разговаривать с Азербайджаном на языке угроз бесполезно, это пустая трата времени.

Если уж сын Варданяна решился ссылаться на международные нормы, то пусть тогда расскажет в соответствии с какими международными нормами его отец оказался в Карабахе? Легально в Карабах можно попасть только, получив разрешение у азербайджанских властей. Варданян же прибыл на ранее оккупированные земли Азербайджана через территорию Армении. Даже сами власти Армении неоднократно признавали, что Карабах является территорией Азербайджана. Так что говорить о неких международных стандартах молодому Давиду, как минимум, несерьезно.

Не имея ни мозгов, ни фантазии, Варданян-младший не осознает, что его попытки "освободить" отца только выставляют его в еще более комичном свете. Постоянные обращения к международным инстанциям и заявления о "несправедливости" ситуации с его отцом напоминают, скорее, жалкий спектакль, где единственный зритель - он сам. Видимо, в своем окружении молодой Варданян не нашел никого, кто бы ему прямо сказал: что угроза санкций или давления никак не поможет изменить ситуацию.

Причитания Давида показывают его поверхностное понимание международной политики. Если он полагает, что Азербайджан испугается очередных угроз, то он совсем не следит за реальной ситуацией в регионе. Попытки выступать от имени права и законов звучат нелепо, когда речь идет о его отце, нарушившем все возможные законы. Давид явно не видит противоречия между действиями отца и тем, что он называет "международными нормами и стандартами".

С каждым новым заявлением он лишь подтверждает, что не может преодолеть ни своей личной ограниченности, ни гипертрофированного чувства безнаказанности. Вместо того, чтобы признать ошибки своего отца и просить прощения у азербайджанского народа за все преступления папаши, Давидик тщетно продолжает требовать невозможного, создавая тем самым образ комичного борца за "справедливость" и "права".

Напомним, что Рубен Варданян был арестован азербайджанскими военными после того, как попытался бежать из Карабаха на территорию Армении. Миллиардер оказался в тюрьме в Азербайджане на основании обвинений в серьезных нарушениях азербайджанского законодательства.

Как мы отметили выше, первое обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы: Варданян приехал на территорию Карабаха через Армению, не имея разрешения от азербайджанских властей. С юридической точки зрения, это прямое нарушение суверенитета Азербайджана, поскольку въезд в Карабах легально возможен только по согласованию с азербайджанскими властями. Поэтому его действия подпадают под уголовное наказание, что и стало одной из причин его заключения.

Еще одно обвинение против Варданяна касается финансирования терроризма, что рассматривается как крайне тяжкое преступление. Варданян, по данным следствия, финансировал и поддерживал незаконные вооруженные формирования, которые осуществляли террористическую деятельность на территории Азербайджана. Такие действия, представляющие угрозу национальной безопасности и жизни граждан, влекут за собой серьезные уголовные последствия, что подтверждает обоснованность предъявленных обвинений с точки зрения азербайджанского законодательства.

Наконец, Варданян обвиняется в личном участии в действиях, направленных против азербайджанского государства, которые квалифицируются как террористическая деятельность. В ходе следствия было установлено, что он активно участвовал в операциях, направленных на дестабилизацию региона и угрозу для азербайджанских граждан. Согласно азербайджанскому уголовному кодексу, участие в террористических актах - это одно из самых тяжких преступлений, и обвинения в этом лишают Варданяна права на условное освобождение, делая его заключение законным с точки зрения местного законодательства.