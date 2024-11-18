Снижение рисков перехода к нулевым выбросам требует фокусирования на 4 направлениях

Для снижения рисков в переходе к нулевым выбросам необходимо работать по четырем ключевым направлениям.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент по инфраструктуре Всемирного банка (ВБ) Гуанчжэ Чэнь в ходе панельной дискуссии на тему "Ускорение глобальной декарбонизации промышленности и энергетики - программа модернизации экономики и роста"

"ВБ оценивает, что для перехода этих сложных отраслей в странах с формирующимися рынками и развивающейся экономикой к нулевым выбросам к 2050 году необходимо преодолеть множество вызовов. Одним из ключевых вызовов является снижение рисков таких инвестиций. Поскольку инвестиции в декарбонизацию воспринимаются как высокорисковые, мы выделили четыре ключевых направления, которые помогут снизить риски. Первое - это ценообразование на углеродные выбросы. Второе - целевые государственные субсидии и поддержка. Третье направление связано с поддержкой инноваций и технологий. Четвертое - международное сотрудничество", - сказал он.

По его словам, ценообразование на углерод - мощный инструмент для сокращения выбросов, устраняющий разрыв в стоимости между зелёными технологиями и ископаемым топливом.

"Однако внедрение сталкивается с вызовами, например, влиянием на экспортно-ориентированные отрасли. ЕС предлагает решение через углеродный пограничный механизм, чтобы предотвратить утечку углерода. Государственная поддержка - ключ к преодолению ценового разрыва. Развитые страны реализуют масштабные программы, но развивающимся государствам помогают международные инициативы, такие как углеродные инвестиционные фонды и зеленые закупки. Например, Бразилия включит зелёные закупки в новую промышленную политику", - добавил он.

Он отметил, что инновации - около 50 процентов сокращений выбросов к 2050 году зависят еще от некоммерческих технологий.

"Программы, как ESMAP [программа управления энергетическими системами] Всемирного банка, привлекают значительные инвестиции, поддерживая внедрение инновационных решений, например, на заводах в Турции и Гане. Международное сотрудничество - глобальные проекты, как платформа "Google Maps для декарбонизации", связывают развивающиеся страны с партнёрами для технической помощи и финансирования низкоуглеродных технологий. Эти шаги помогут создать устойчивую промышленность на глобальном уровне", - подчеркнул он.