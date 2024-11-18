Бакинская инициативная группа провела акцию протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях

Бакинской инициативной группой была организована немая акция протеста против ядерных испытаний на колониальных территориях в Голубой зоне площадки COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, участники акции выразили протест против воздействия колонизации на окружающую среду, последствий ядерного оружия, требовали права на жизнь в здоровой окружающей среде.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.