https://news.day.az/economy/1708365.html Самир Шарифов о предусмотренной в госбюджет Азербайджана цене на нефть При составлении государственного бюджета на следующий год, согласно прогнозам Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта составит 3.5 процента, а цена барреля нефти - 70 долларов США.
Самир Шарифов о предусмотренной в госбюджет Азербайджана цене на нефть
При составлении государственного бюджета на следующий год, согласно прогнозам Министерства экономики, рост валового внутреннего продукта составит 3.5 процента, а цена барреля нефти - 70 долларов США.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" в Милли Меджлисе (парламент).
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