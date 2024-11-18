Ялчин Рафиев отметил, что Бакинская инициатива отражает нашу приверженность человеческому подходу в борьбе с климатом

Бакинская инициатива является выражением приверженности Азербайджана деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на "встрече высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего", проходящей в рамках COP29 в Баку.

По его словам, изменение климата влияет на все сферы человеческой жизни, здоровье, системы образования, энергетические рынки, институты, возможности, доступные для будущих поколений.

"Мы должны инвестировать в людей, и эти инвестиции должны быть сделаны на самой ранней стадии изменения климата. Для того, чтобы гарантировать, что дети и молодежь станут частью сплоченного общества, связанного с образованием, здравоохранением и развитием навыков.

Эти инвестиции предназначены не только для обеспечения устойчивости, но и для улучшения усилий по смягчению последствий изменения климата. Это означает подготовку навыков и требований будущего и снижение текущего воздействия на здоровье и бизнес.

Хотя во многих переговорах обсуждаются ключевые вопросы человеческого развития, впервые комплексный, взаимосвязанный подход был выдвинут на передний план с введением Дня человеческого развития в качестве центрального направления наших политических усилий.

Бакинская инициатива является выражением и продолжением нашей приверженности деятельности по борьбе с изменением климата, ориентированной на человека. Эта инициатива требует диверсифицированного и целостного подхода, который укрепит глобальное сотрудничество между секторами, модернизирует инвестиции и обеспечит, чтобы человеческое развитие было ключевым элементом нашей климатической стратегии.

Часть Бакинской инициативы - вера в то, что человеческое развитие и климатическая деятельность являются взаимной ответственностью, а не отдельными объектами", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.