Вице-канцлер Германии находится с визитом в Азербайджане

Вице-канцлер Федеративной Республики Германия Роберт Хабек прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Роберта Хабека встретили заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вюсал Насирли и другие официальные лица.