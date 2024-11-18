https://news.day.az/economy/1708185.html На COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности В рамках COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности
В рамках COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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