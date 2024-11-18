Страны, находящиеся в колониальном подчинении, переживают серьезные экологические проблемы

Страны, находящиеся в колониальном подчинении, страдают от экологических проблем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил кенийский депутат Стивен Мутинда Муле на мероприятии "Солидарность за бесколониальное и зеленое будущее" в рамках CОР29 в Баку.

Он отметил, что в COP29 призывают к освобождению общин, которые являются колониями стран мира, от рабства, а также к финансированию ликвидации последствий изменения климата.

"Больше всего от изменения климата страдают малые сообщества. Парламентарии колониальных стран уведомляют сообщества о результатах COP29 и законодательстве, позволяющем воспользоваться финансированием борьбы с изменением климата", - добавил он.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.