Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Батуми

Фуад Сулейман оглу Азизов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми (Грузия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.