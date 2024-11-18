https://news.day.az/officialchronicle/1708349.html Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Батуми - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Фуад Сулейман оглу Азизов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми (Грузия). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Назначен новый генеральный консул Азербайджана в городе Батуми - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фуад Сулейман оглу Азизов назначен генеральным консулом Азербайджанской Республики в городе Батуми (Грузия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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