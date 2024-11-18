https://news.day.az/officialchronicle/1708241.html Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Палау - ФОТО 18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Палау Сурангелом Уипсом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Палау - ФОТО
18 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Палау Сурангелом Уипсом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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