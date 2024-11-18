TBEA Co., Ltd и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ВИЭ

Между компанией TBEA Co., Ltd и Азербайджаном подписан Меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии на встрече с делегацией во главе с членом правления компании TBEA Co., Ltd и президентом по вопросам международного бизнеса компании Ху Наном. Соглашение включает в себя поставку продуктов постоянного и переменного тока сверхвысокого напряжения, производство высокотехнологичного энергетического оборудования, создание центров обработки данных и сотрудничество в региональных проектах подключения к зеленой энергии", - говорится в публикации.