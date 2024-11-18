На 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 18 ноября выбран как тематический День человеческого капитала, посвященный детям и молодежи, здоровью и образованию. В связи с этим состоялся круглый стол высокого уровня по климату и здоровью.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило Министерство здравоохранения Азербайджана.

"В ходе мероприятия подписано Письмо о намерениях создания "Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья". В состав Коалиции вошли Азербайджан, Великобритания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия.

Выступивший на мероприятии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что как принимающая сторона COP29, Азербайджан привержен продвижению взаимосвязи климата и здоровья.

"Влияние изменения климата на здоровье уже ощущается во всех уголках мира. Эти воздействия угрожают не только благополучию людей, но и устойчивости систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода", - сказал он.

По словам министра, Коалиция представляет собой беспрецедентный уровень международного сотрудничества.

"Сегодня мы делаем важный шаг вперед в нашем коллективном обязательстве противостоять этим вызовам. Вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня", - отметил Т.Мусаев.

В своем выступлении Теймур Мусаев подчеркнул, что в рамках предыдущих COP были достигнуты ощутимые результаты.

"Предыдущие инициативы, такие как Альянс COP26 за преобразования в целях защиты климата и охраны здоровья (ATACH), Инициатива COP27 по борьбе с изменением климата и питанию (I-CAN) и Руководящие принципы COP28 по финансированию мер в области климата и здоровья в целях защиты здоровья, заложили важный и прочный фундамент. Однако мы не должны останавливаться на достигнутом", - подчеркнул он.

Было отмечено, что новая коалиция обеспечит преемственность и платформу, необходимые для укрепления этих усилий, максимального увеличения их воздействия и объединения заинтересованных сторон из правительств, международных организаций, гражданского общества, академических кругов и частного сектора.

"Подписывая Письмо о намерениях, мы обязуемся придерживаться общего видения: мира, в котором политика в области климата и здравоохранения не изолирована, а интегрирована во все аспекты управления и развития. Финансирование систем здравоохранения, устойчивых к изменению климата, - это не надежда, а реальность.

"Мы видим, как изменение климата влияет на здоровье людей во всем мире. От повышения температуры, усугубляющего респираторные заболевания, до учащения экстремальных погодных явлений - здоровье людей находится под угрозой. Но мы также видим возможность для преобразований. Отдавая приоритет как здравоохранению, так и климатическим действиям, мы можем защитить жизни, построить более сильные системы здравоохранения и внести вклад в устойчивое развитие", - добавил в заключение министр здравоохранения Азербайджана.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.