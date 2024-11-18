https://news.day.az/society/1708200.html

Что известно о фактической погоде?

По состоянию на 9:00 18 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове идет дождь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов. Ожидается, что дождливая погода сохранится до конца дня. В некоторых частях полуострова возможны кратковременные ливни.