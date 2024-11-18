https://news.day.az/ecology/1708327.html

На COP29 с участием министров проходит "круглый стол" по экологизации образования

В рамках COP29 с участием министров проходит "круглый стол" по экологизации образования и повышению климатической грамотности - 2-я ежегодная встреча Партнерства по экологизации образования. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется