На COP29 обсудили восстановление Абшеронских озер, стабильность климата и устойчивое управление водными ресурсами

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в национальном павильоне Азербайджана были организованы дискуссии на тему "Восстановление Абшеронских озер: путь к стабильности климата и устойчивому управлению водными ресурсами".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии приняли участие директор офиса стран Азиатского банка развития, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана, представители Всемирного банка и компании Witteveen+Bos, а также делегаты ОАО Təmiz Şəhər и соответствующих структур.

Обсуждения были организованы с целью усиления международной поддержки национальных усилий по восстановлению Абшеронских озер и более широкой пропаганды вклада проектов в глобальные экологические цели.

На встрече была представлена проделанная работа по улучшению экологического состояния Абшеронских озер и планы, подчеркнута важность реабилитации озер в сфере достижения Целей устойчивого развития ООН.

Была предоставлена информация о 2-м этапе проекта восстановления озера Беюкшор и запланированных работах в рамках восстановления озера Зыг, отмечена важная роль озер в городской жизни.

Проекты восстановления Абшеронского озера, подготовленные в соответствии с Генеральным планом Баку до 2040 года, оценены экспертами как важная составляющая устойчивого развития города и улучшения его экологической среды.

Проекты восстановления озер, создания больших зеленых зон и эффективного управления водными ресурсами оценены как один из главных приоритетов повышения климатической стабильности города Баку и обеспечения защиты окружающей среды.

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.