В госбюджет 2025 года внесены некоторые новшества
Проведенный анализ показывает, что в представленных документах проекта государственного бюджета на 2025 год были введены некоторые новшества.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что, в отличие от предыдущего года, макроэкономические показатели и сценарии не отражены в проекте бюджета.
"В условиях снижения капитальных затрат прогнозируется рост затрат на текущие расходы и обслуживание долга.
Впервые за последние годы в бюджете заложена начальная цена на нефть в 70 долларов. Хочу отметить, что мы также разделяем обеспокоенность по поводу данного индикатора риска, отраженную в разъяснении", - подчеркнул В.Гюльмамедов.
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