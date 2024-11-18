https://news.day.az/economy/1708304.html Ожидается формирование значительного финансового остатка к концу года - Вугар Гюльмамедов На основании проведенного анализа ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток. Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ожидается формирование значительного финансового остатка к концу года - Вугар Гюльмамедов
На основании проведенного анализа ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток.
Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Это, с одной стороны, требует формирования механизма по использованию остатка на конец года, а также возможности сокращения внутреннего заимствования", - сказал председатель палаты.
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