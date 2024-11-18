Ожидается формирование значительного финансового остатка к концу года

На основании проведенного анализа ожидается, что на конец текущего года будет сформирован значительный финансовый остаток.

Об этом заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это, с одной стороны, требует формирования механизма по использованию остатка на конец года, а также возможности сокращения внутреннего заимствования", - сказал председатель палаты.