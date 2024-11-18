Инвестиции в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего

В рамках COP29 в Баку проходит встреча высокого уровня по Вложению инвестиций в человеческое развитие ради климатически устойчивого будущего.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече, модератором которой является резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев, министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев, представители ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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