Профицит госбюджета в Азербайджане превысил 3,4 млрд. манатов

В январе-октябре 2024 года доходы государственного бюджета Азербайджана выросли на 19,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 31 млрд. 542,5 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, за 10 месяцев этого года расходы бюджета выросли на 5,5% и достигли 28 млрд. 108,2 млн. манатов.

Профицит государственного бюджета за январь-октябрь текущего года составил 3 млрд. 437,3 млн. манатов. За тот же период 2023 года в госбюджете образовался дефицит в размере 217,8 млн. манатов.