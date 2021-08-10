Вакцинация является единственным способом победить пандемию - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджанское государство считает охрану здоровья населения своей главной задачей. На основании указания Президента Ильхама Алиева распоряжением Кабинета Министров 30 января 2020 года был утвержден "План действий по предотвращению распространения новой коронавирусной болезни в Азербайджанской Республике". Согласно указу Президента Ильхама Алиева "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

В то же время в рамках превентивных мер в стране были созданы специальные лаборатории, число которых в настоящее время превышает 20. Для лечения пациентов с COVID-19 выделено несколько десятков больниц с высоким уровнем оснащения. Азербайджан является одной из немногих стран в мире, где абсолютное большинство больных коронавирусом получают лечение в медицинских учреждениях.

Об этом Day.Az сказала председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламент) Садагат Велиева.

Парламентарий напомнила, что в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 16 января 2021 года "Стратегия вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы" с 8 февраля начат процесс вакцинации граждан старше 65 лет.

"В результате сегодня у населения нашей страны есть выбор из четырех видов вакцин, каждая из которых эффективна и безопасна. Вакцинироваться необходимо, поскольку привитые люди легче переносят болезнь и защищают себя от летального исхода. Иммунная система воспринимает вакцину как антиген и вырабатывает к ней антитела. Поскольку организм ознакомился с вирусом благодаря введённой вакцине, он уже подготовлен к потенциальному заболеванию и это предотвращает осложнения", - пояснила она.

Депутат отметила, что вакцинация является вопросом социальной ответственности.

"Ради защиты окружающих и всего общества каждый должен быть вакцинирован. Как известно, в Азербайджане лицам, вводящим обе дозы любой из вакцин от коронавируса, выдается ковид-паспорт. В мире также продолжаются научные исследования по определению устойчивости и продолжительности иммуннитета, возникающего после вакцинации от COVID-19", - сообщила она.

Наша собеседница добавила, что вакцинация является единственным способом победить пандемию.

"Вакцинация необходима для предотвращения миллионов смертей, для снижения нагрузки на мировую систему здравоохранения, а также для сокращения экономических потерь из-за COVID-19. В частности, врачи смогут направить свои усилия на лечение других заболеваний. В результате повысится качество услуг здравоохранения. Из современных методов борьбы с инфекционными заболеваниями наиболее эффективным и экономически выгодным является именно вакцинация", - заключила Садагат Велиева.

Абдул Керимханов