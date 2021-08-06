Третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана прибыла в Турцию

Третья группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, прибыла в братскую страну.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МЧС, группа уже находится на территории Турции и двигается в направлении региона, где бушуют лесные пожары.

Отметим, что пожарно-спасательную группу МЧС Азербайджана, наряду с официальными лицами, встретили и местные жители.