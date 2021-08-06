https://news.day.az/society/1368001.html Третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана прибыла в Турцию - ВИДЕО - ФОТО
Третья группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана прибыла в Турцию - ВИДЕО - ФОТО
Третья группа пожарно-спасательных сил Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленная в Турцию в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения, прибыла в братскую страну.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МЧС, группа уже находится на территории Турции и двигается в направлении региона, где бушуют лесные пожары.
Отметим, что пожарно-спасательную группу МЧС Азербайджана, наряду с официальными лицами, встретили и местные жители.
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