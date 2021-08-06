Состоялось заседание Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств

Под председательством вице-премьера Азербайджана, председателя Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Ахмедовым состоялось заседание в целях обсуждения работы, проделанной в течение первого полугодия этого года соответствующими министерствами, комитетами и другими ведомствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Комиссии была обсуждена работа в направлении выполнения утвержденной распоряжением Президента Азербайджана "Государственной программы по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" № 1334 от 22 июля 2019 года, а также предстоящие задачи.

Председатель Комиссии отметил, что борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств в стране поднята на государственный уровень, организация борьбы в этой сфере превратилась в один из основных приоритетов государственной политики.

На заседании присутствовали первый заместитель министра внутренних дел Сейфулла Азимов, первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Аскер Абдуллаев, заместитель начальника Государственной пограничной службы Фируз Ширинзаде, заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев, президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни. Они рассказали о принятых их ведомствами соответствующих мерах в данном направлении, а также о достигнутых результатах.

В целом было отмечено, что органы внутренних дел и безопасности, пограничные и таможенные органы усилили борьбу с незаконным оборотом наркотических средств с использованием современных телекоммуникаций и средств массовой информации, проведен ряд превентивных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению контрабанды наркотиков по различным маршрутам, у преступников были изъяты сильнодействующие наркотические средства в крупных размерах. Помимо этого, организация пропагандистской работы в различных социальных слоях обрела системный характер, были приняты соответствующие дополнительные меры по повышению качества профилактических мероприятий.

По итогам заседания перед профильными структурами были поставлены конкретные задачи с целью усиления контроля за транзитными грузоперевозками на таможенно-пропускных пунктах, расширения применения современных технологий, повышения качества наркологических услуг, создания реабилитационного центра, повышения продуктивности в направлении пропаганды и просвещения, а также в связи с реализацией других необходимых мер.