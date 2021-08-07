Вчера в Азербайджане 2397 человек не пустили на свадьбы

6 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 302 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, мониторинг охватил мероприятия, проводимые в 242 Домах торжеств, 60 приусадебных участках.

В ходе мониторинга за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств были оштрафованы 68 человек по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, 2397 человек не были допущены на мероприятия из-за отсутствия COVID- паспорта.