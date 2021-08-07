Разрушенные Арменией школы отстраиваются заново

Высокими темпами продолжаются ремонт и строительство гражданских объектов, разрушенных в результате обстрелов Арменией азербайджанских населенных пунктов во время Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, ликвидируется ущерб, нанесенный общеобразовательным школам Гянджи, Агдамского, Геранбойского, Тертерского и других районов.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend ознакомилась с ходом ремонтно-строительных работ в средних школах Тертерского района, побеседовала с работниками сферы образования. Директор школы в селе Аскипара Сархан Будагов сказал, что в октябре 2020 года выпущенные противником снаряды разрушили здание школы. Однако процесс обучения был частично продолжен, передает Day.Az.

"Сегодня в нашей школе высокими темпами идут ремонтные работы, которые завершатся в скором времени. Мы будем преподавать в новой школе. Выражаем глубокую признательность за это главе государства", - сказал Будагов.

Учитель школы Байрам Ибрагимов также выразил удовлетворение заботой и вниманием Президента Азербайджана.

"Глава государства подписал соответствующие распоряжения, выделены средства, и все дома, гражданские объекты, здания школ, разрушенные Арменией, восстанавливаются, ремонтируются или отстраиваются заново. Мы уверены, что в новом учебном году в эксплуатацию будет сдано отвечающее современным требованиям здание сельской школы. От своего имени, а также от имени преподавателей, родителей и учеников выражаем признательность Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал Ибрагимов.

Отметим, что в результате артиллерийских обстрелов противника во время войны были повреждены 18 общеобразовательных школ Тертерского района, а две - полностью разрушены. Эти школы будут отстроены заново. В настоящее время ведутся восстановительные работы в семи школах, а в девяти они уже завершены.

Представляем вашему вниманию репортаж из Тертерского района.