Минздрав Азербайджана обратился к гражданам в связи с вакцинацией

"Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане вновь возросло. Но увеличения числа тяжелобольных, а также смертности не наблюдается. Это связано с тем, что процесс вакцинации в стране продолжается в активной фазе".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубакиров, отвечая на вопросы, связанные с вакцинацией.

По словам П.Абубакирова, чем активнее граждане участвуют в процессе вакцинации, тем ниже процент осложнений и смертности:

"Важность вакцинации заключается в защите от заболевания, ограничении передачи инфекции, предотвращении смерти путем достижения формирования иммунитета организма против инфекции. Сравнительный анализ текущей ситуации показывает, что по сравнению с днями, когда вакцинация не проводилась, уровень смертности в настоящее время довольно низок".

П. Абубакирова отметил, что определенная часть привитых людей может заразиться вирусом, но исследованиями, проведенными по всему миру, доказано, что болезнь в этом случае переносится легче: "Министерство здравоохранения просит граждан вакцинироваться, не теряя времени".