https://news.day.az/society/1368141.html Пожар в центре Баку - горит лесистый участок - ФОТО
Пожар в центре Баку - горит лесистый участок - ФОТО
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на территории, где расположено множество деревьев, на улице Мехти Гусейна в Сабаильском районе города Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.
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