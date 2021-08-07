Пожар в центре Баку

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на территории, где расположено множество деревьев, на улице Мехти Гусейна в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны министерства.