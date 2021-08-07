Объявлена дата приема в дошкольные группы

С 10 августа начнется прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.

Отмечается, что процесс приема в дошкольные группы общеобразовательных учреждений будет проводиться на сайте www.mektebeqebul.edu.az.

Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется 10 августа в 11.00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11.00.

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18.00.