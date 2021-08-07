https://news.day.az/society/1368175.html Объявлена дата приема в дошкольные группы
Объявлена дата приема в дошкольные группы
С 10 августа начнется прием детей в подготовительные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве образования.
Отмечается, что процесс приема в дошкольные группы общеобразовательных учреждений будет проводиться на сайте www.mektebeqebul.edu.az.
Онлайн-регистрация заявлений родителей (других законных представителей) на прием детей в дошкольные группы начнется 10 августа в 11.00, а процесс выбора школы - 12 августа в 11.00.
Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18.00.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре