В Азербайджане за сутки выявлены 1 289 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 289 случаев заражения коронавирусом, 409 человек выздоровели, пятеро - скончались, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 350 605 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 334 667 человек вылечились, 5 056 - скончались, число активных больных составляет 10 882 человека.

За последние сутки в Азербайджане проведены 12 625 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 4 107 190 тестов.