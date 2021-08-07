Самолет AZAL, попавший в зону сильной турбулентности, благополучно приземлился в Баку

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", следовавший из Стамбула в Баку (рейс J2-176), попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе авиакомпании, самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:45 по местному времени. В результате полета никто из пассажиров не пострадал.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам данного рейса за доставленные неудобства.

Как отметили в AZAL, турбулентность - это штатная ситуация во время полетов и не несет опасности для воздушных судов.

Во избежание серьезных травм во время подобного природного явления авиакомпания AZAL рекомендует пассажирам оставаться пристегнутым во время полета, не паниковать и выполнять требования экипажа.